A Norvég Kézilabda Szövetség (NHF) elnöke kijelentette, a koronavírus-járvány miatt azt fontolgatják, hogy visszalépnek a decemberi női Európa-bajnokság társházigazda szerepkörétől.

Szombaton jelentették be, hogy a december 3. és 20. közötti norvég-dán közös rendezésű tornán a csoportkörben, a középdöntőben, illetve a döntő hétvégén Trondheimben szereplő csapatokat - köztük a magyar válogatottat - teljesen elszigetelik majd a külvilágtól, nem találkozhatnak a családtagjaikkal, a barátaikkal, a szurkolókkal és a sajtó képviselőivel sem, vagyis csak a mérkőzések és az edzések miatt hagyhatják el a szállodájukat.



A norvég hatóságok további szigorú feltételeket is meghatároztak: amennyiben egy játékos vírustesztje pozitív, azonnal karanténba küldik a csapatát, sőt azt a válogatottat is, amellyel legutóbb játszott. Vagyis egy eset miatt két együttes számára érhet véget a kontinensviadal. Dániában csak a megfertőződött kézilabdázókat különítik majd el.



Kare Geir Lio, az NHF elnöke hétfőn - 38 nappal a rajt előtt - a Verdens Gang hírportálnak adott hosszú interjúban elismerte, hogy bár megpróbálnak megoldást találni, a visszalépést fontolgatják, és a döntést az európai szövetséggel (EHF) együttműködve másfél héten belül meghozzák.



Hozzátette, elkészítették a torna koronavírus-protokollját, amelyet az illetékes egészségügyi hatóságok jelenleg is tanulmányoznak, ugyanakkor leszögezte, hogy az országos érvényű szabályokat nem tudják és nem is akarják lokálisan megváltoztatni.



"Mindannyian reméljük és hisszük, hogy az Európa-bajnokság a szigorú ellenőrzési rendszer segítségével lebonyolítható" - mondta Abid Raja kulturális, esélyegyenlőségi és sportminiszter. Hozzátette, igyekeznek ehhez minden segítséget megadni, ez például a beutazási és a karanténszabályok módosítását is jelentheti.



Az elmúlt napokban a sportág számos szereplője - edzők, játékosok, vezetők, szakértők - úgy vélekedett, hogy a tornát nem lehet Norvégiában megrendezni, ha a drasztikus óvintézkedések nem változnak.



Augusztusban a dánok fontolgatták a visszalépésüket, de végül nem mondtak le a társházigazda szerepkörről. Eredetileg Trondheimben, Herningben, Frederikshavnben, Stavangerben és Oslóban rendezték volna a mérkőzéseket, de végül utóbbi két város kikerült a helyszínek közül.



A tornán 16 csapat szerepel és 47 mérkőzést rendeznek. A magyar együttes a trondheimi C csoportban december 4-én Horvátországgal, 6-án Szerbiával, majd 8-án a világbajnok Hollandiával játszik. A négy csoportból az első három helyezett jut a középdöntőbe.

Kép: Jan Christensen / FrontzoneSport via Getty Images