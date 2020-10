Izomsérüléssel bajlódik Bartók Donát, a spanyol élvonalbeli Bidasoa Irún magyar válogatott kézilabdázója.

A jobbátlövő az M4 Sport pénteki, Sporthíradó című műsorában elmondta, csapata eddigi három bajnoki mérkőzése közül csak az elsőn léphetett pályára, és a vasárnapi találkozón is kérdéses a szereplése, mert "még nem tökéletes a helyzet".



Hozzátette, az első fordulóban jól ment neki a játék, védekezésben és támadásban is beilleszkedett a csapatba. Az összképet pozitívnak nevezte, edzőjével pedig jó a viszonya, a szakembert nagyon segítőkésznek tartja.



"Jó erős kézilabdát mutatunk, és taktikai szempontból az új játékosok, Julen Aguinagalde, José Manuel Sierra és Dan Racotea is beépültek a csapatba" - nyilatkozta Bartók, aki januárban igazolt a Bidasoa Irúnhoz.



Felidézte, hogy az idénykezdet előtt a csoportkörbe jutás volt a céljuk az Európa-ligában, de nem jártak sikerrel, mert a második fordulóban a horvát RK Nexe ellen búcsúzni kényszerültek.



"A Nexe olyan játékstílust képvisel, amihez a spanyol talán nem annyira passzol. A második mérkőzésen nagyon sok elhibázott lövésünk volt, ez vezetett ahhoz, hogy a kétgólos előnyünket nem tudtuk megtartani" - vélekedett.



A jobbátlövő hozzáfűzte, csalódottak a kiesés miatt, de próbálnak túllépni rajta, mert hosszú lesz a bajnokság, amelynek mezőnye két csapattal bővült, és nekik már erre kell összpontosítaniuk.

