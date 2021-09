A mérkőzést követő sajótájékoztatón a két edző mellett Angela Malestein és Dejana Milosavljevic értékelt.



Neven Hrupec a Podravka vezetőedzője: "Gratulálok barátomnak, Elek Gábornak és a Ferencvárosnak a győzelemhez. Az első félidőben nagyon jól játszottunk, ez nagyon jó, az épülő csapatunktól. Úgy vélem a Fradi nem csak a csoport egyik esélyese, de a Final Fourra is reális esélye van. Az első félidővel elégedett vagyok. A második játékrészben nem tudtuk ugyanazt a szintet hozni, ami nem csak rajtunk múlt. A Ferencvárosnak több cserélje volt, az elkövetett hibáinkat könyörtelenül megbüntették. Készülünk a következő CSM Bukarest elleni mérkőzésre."



Dejana Milosavljevic a Podravka átlövője: "Gratulálok a Ferencvárosnak. Megérdemelten nyerték meg a találkozót. A második félidőben túl sokat hibáztunk, mind védekezésben, mind támadásban. Megpróbáltuk a legjobbunkat nyújtani, remélem a jövő héten pontokat tudunk szerezni."

Angela Malestein a Ferencváros jobbszélsője: "Ez egy nagyon kemény mérkőzés volt, tanultunk a múlt heti találkozóból. Büszke vagyok a csapatra, hogy kis lépésben, de haladunk előre. Továbbra is a legjobbunkat próbáljuk nyújtani."

Elek Gábor: "Nagyon szimpatikus csapat volt az ellenfelünk, akikkel nagyon jó kapcsolatban vagyunk. Gratulálok nekik az első félidőhöz, ahol nagyon jó sebességgel játszottak, és mi is hozzá tudtuk tenni a magunkét. minden hibát, amit meg lehet csinálni azt megcsináltuk, mind védekezésben, mind támadásban. A második félidőben lekerült rólunk ez a stresszes állapot és tíz perc jó védekezéssel elég nagy előnyt tudtunk kiharcolni, amit meg is tudtunk tartani. Azonban még mindig nagyon sok hibánk volt, a támadójátékunkban és védekezésben is."





A Sport365.hu azt kérdezte a Ferencváros vezetőedzőjétől, hogy a második félidőben látott teljesítményre véleménye szerint lehet -e építeni a következő találkozókon?

"Egy speciális évnek vágtunk neki minden szempontból A sérülteket tekintve, a rendelkezésünkre álló idő tekintetében." Szerk megjegyzés: Az olimpián Elek Gábor irányította a válogatottat) "Nagyon sok munka vár még erre a csapatra, hogy azt mondhassuk közel van az ihletett állapothoz. Ennek megfelelően én úgy gondolom, hogy a második félidőre már lehet építeni és Angela is elmondta, hogy apró lépésekben de haladunk előre. Lépcsőfokokat nem fogunk tudni kihagyni. Egyelőre még épülünk, hogy ez mire lesz elég. Mindig azt szoktam mondani, hogy az ősszel nem lehet semmit nyerni, viszont mindent el lehet veszíteni. Célunk, hogy minél kevesebb vesztett ponttal csináljuk meg az őszt."

Borítókép: Facebook.com/ FTC Kézilabda