A Telekom Veszprém 35-30-ra kikapott csütörtökön a címvédő Barcelona otthonában a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 12. fordulójában.



Eredmény, csoportkör, 12. forduló, B csoport:

Barcelona (spanyol)-Telekom Veszprém 35-30 (13-13)



lövések/gólok: 54/35, illetve 53/30

gólok hétméteresből: 1/1, illetve 4/2

kiállítások: 10, illetve 12 perc

A vendégek keretéből ezúttal Dejan Manaszkov és Sipos Adrián, a hazaiaktól Luís Frade hiányzott az európai szövetség által a hét rangadójának választott mérkőzésen.

Gonzalo Pérez de Vargas bravúros teljesítménnyel kezdett a katalánok kapujában, az első 13 percben hét lövést védett. Bár csapata 7-5-re ellépett, a túloldalon Rodrigo Corrales is egyre jobban védett, társai hatékonyan védekeztek, gyors ellenakciókat vezettek és egy 4-0-s sorozat végén már ők álltak jobban két góllal. A folytatásban is szervezetten, fegyelmezetten védekeztek a vendégek, megfelelő volt a visszarendeződésük - ezzel némileg elbizonytalanították ellenfelüket -, támadásban viszont sokat hibáztak, így a szünetben döntetlen volt az állás.

A második félidőben a Barcelona nyitott védekezése valamivel jobban működött, mint korábban, és támadásban is kevesebbet hibázott a címvédő, így egy 4-1-es sorozat végén 22-19-re ellépett. Ekkor alakult ki először kétgólosnál nagyobb különbség a csapatok között, ezért Momir Ilic veszprémi vezetőedző időt kért. A katalánok lendülete nem tört meg, így a játék képe nem változott, és a 49. percben már 26-21 volt az állás. A veszprémiek védekezése már nem működött úgy, ahogyan az első felvonásban, így nem tudták megfékezni a házigazdákat, akik végül öt góllal győztek.

A Barcelonában a francia Dika Mem nyolc találattal, a túloldalon az egyiptomi Omar Jahja hét, a szerb Petar Nenadic hat góllal zárt. A mezőny legjobbjának megválasztott Gonzalo Pérez de Vargas 16 védéssel járult hozzá a sikerhez. Corrales 11 védést mutatott be.

A két csapat 25. alkalommal találkozott egymással az európai kupaporondon, a mérleg a Veszprém szempontjából hét győzelem, egy döntetlen és immár 17 vereség, a Barcelona otthonában azonban továbbra is nyeretlen a magyar együttes.

A hat győzelemmel, egy döntetlennel és öt vereséggel álló veszprémiek egy hét múlva a lengyel Lomza Vive Kielcét fogadják a BL csoportkörében.

később:

A csoport: Pick Szeged-Meskov Breszt (fehérorosz) 20.45

