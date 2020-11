A Montenegrói Kézilabda Szövetség megnevezte Per Johansson utódját miután a svéd szakembert kirúgták pár nappal az Európa-bajnokság rajtja előtt.



Az 50 éves edző utódja a korábban a magyar válogatottat is irányító Kim Rasmussen lesz, akinek segítője a Buducnoszt leendő edzője, Bojana Popovic lesz.



Rasmussen az Európa-bajnokságon mutatkozik be, montenegrói kapitányként, aki a nemzeti csapat mellett a lengyel MKS Lublin csapatát irányítja.



A dán tréner klubedzőként és szövetségi kapitányként is bizonyított már, hiszen 2016-ban megnyerte a Bajnokok Ligáját a CSM Bucuresti együttesével.



Az új kapitányt a szövetség honlapja szerint november 25-én mutatják be, és megis kezdik a felkészülést a dániai Európa-bajnokságra.



Montenegró válogatottja a házigazda Dániával, a címvédő Franciaországgal és Szlovéniával játssza a csoportmérkőzéseit Herningben.

Borítókép: Jan Christensen/FrontzoneSport via Getty Images

Forrás: RSCG.me