A házigazda Egyiptom válogatottja 35-29-re legyőzte Chilét a férfi kézilabda-világbajnokság szerdai nyitómérkőzésén Kairóban.

A Telekom Veszprém egyiptomi jobbátlövője, Omar Jahja nyolc lövésből négy gólt szerzett.



A kairói G csoport tagja még Svédország és Észak-Macedónia.

Nothing gives more pride than playing the biggest World Championship in history on your land! #Egypt2021 | #Pharaohs pic.twitter.com/QzuDbjBUfJ