A női kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjének visszavágóján a román bajnok CSM Bucuresti hihetetlen dráma után esett ki az újonc CSZKA Moszkva elleni párharcban.



A találkozót követően az egykori román kapitány, Gheorge Tadici a ProSportnak adott interjút.

A szakember szerint érthetetlen, hogy a CSM Bukarest miért jött ki nagyon bátortalanul a második félidőre a második mérkőzésen.

Tadic kiemeli a remeklő Cristina Neagut, aki 9 gólt szerzett a moszkvai találkozón.

A román edző szerint a két mérkőzés 120 percéből 100-on a bukarestiek játszottak jobban, ennek ellenére a szakember érzi, hogy miért nem jutott tovább a bukaresti csapat a BL négyes döntőjébe.

"Egy párharcban ötgólos előny nem garancia a továbbjutásra. A továbbjutás a moszkvai találkozó második félidejének első 20 percében ment el."

Hiába remekelt Neagu, nem volt olyan csapattársa, aki megközelítette volna az ő teljesítményét.

A tapasztalt szakember válaszolt arra a kérdésre is, hogy szerinte ki nyeri a Bajnokok Ligáját.

„Véleményem szerint a Győr meg fogja nyerni ebben az évben is a trófeát, nagyszerű csapatuk van, ráadásul Budapesten van a négyes döntő. Azonban a Vipersre is oda kell figyelni, márcsak azért is mert kiejtették az orosz bajnok Rosztov Dont."

A Final Fourt május 29-én és 30-án rendezik meg a Papp László Budapest Sportarénában.

