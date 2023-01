A Győri Audi ETO KC házigazdaként 39-26-ra legyőzte a norvég Storhamar csapatát a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének tizedik fordulójában, szombaton.

Eredmény, csoportkör, 10. forduló, B csoport:

Győri Audi ETO KC-Storhamar HE (norvég) 39-26 (17-13)

A hazaiak keretéből Jelena Despotovic, Kari Brattset és Veronica Kristiansen hiányzott. Nagy iramban kezdett az ötszörös BL-győztes ETO, amely a jó védekezéseket követő lerohanásoknak köszönhetően 5-1-re ellépett. A kezdeti lendület nem tartott sokáig, mert a norvégok tartani tudták a lépést ellenfelükkel, de aztán időt kértek, ezt kihasználva pedig a győriek újra növelték a különbséget (11-5). Az első félidő végén több mint hat percig nem találtak be a házigazdák, de hibáik ellenére négy góllal vezettek a szünetben.

A második felvonásban már három és fél perc után időt kért a Storhamar, ugyanis ezúttal is gyors játékkal és három találattal kezdett az ETO. A vendégek hétről négy találatra csökkentették hátrányukat, ám a folytatásban remekül védekezett a Győr, és egy 4-0-s sorozattal, tíz perccel a vége előtt eldöntötte a meccset (30-21). A hajrában pályára lépett és gólt is szerzett a hazaiak nyáron igazolt dán átlövője, Line Haugsted, aki súlyos vállsérülése miatt csak most mutatkozhatott be győri színekben a BL-ben.

A győrieknél Linn Blohm és Stine Oftedal öt-öt, Ana Gros, Rü Unhi és Yvette Broch négy-négy góllal, míg Sandra Toft négy, Silje Solberg pedig 12 védéssel zárt. A túloldalon Anniken Obaidli hatszor, Olivia Löfqvist ötször talált be. A nyolc győzelemmel és két vereséggel álló Győr, amely vezeti csoportját, egy hét múlva a horvát Lokomotiva Zagreb vendége lesz a BL csoportkörében.

Borítókép: MTI/Krizsán Csaba