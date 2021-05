Május 29-én és 30-án rendezik meg a női kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjét a Papp László Budapest Sportarénában. A 2013/14-es szezon óta egy hétvégén egy négyes döntőben dől el, hogy ki szerzi meg a Bajnokok Ligája serlegét.



A tavalyi évben azonban sajnos a rendezvény a koronavírus-járvány miatt elmaradt, és a középdöntők után félbe kellett szakítani a szezont. Ezúttal ez nem történt meg, és nagyon nagy dolog, hogy nézők előtt tudják megrendezni a klubkézilabdázás csúcsának is mondott eseményt. Az elmúlt években amikor magyar csapat ott volt a Final Fourban (2015 kivételével minden idény végén) akkor mindig telt ház volt.



A járvány miatt az Európai Kézilabda Szövetség csak fél házat engedélyez, de ez összességében így is 6000 embert jelent.Egy világjárvánnyal tarkított idény végén nézzük meg, mire lehet képes az a négy együttes, aki ott lesz a Final Fourban.

Cikksorozatunk harmadik részében a címvédő Győri Audi Eto KC ellenfelét a francia bajnok Brest Bretagne együttesének útját elevenítjük fel a négyes döntőig.

A francia csapat a sorsolás során egy csoportba került az ötszörös BL-győztes Győrrel, és mindkét mérkőzésen döntetlent tudott játszani a Rába-parti együttessel. Míg Bretagne-ban 25-25-öt, addig Győrben Ana Gros utolsó másodperces találatával lett döntetlen az eredmény.











A csoportkörben oda-vissza legyőzte őket a CSZKA Moszkva együttese, ráadásul a Buducnoszt elleni mérkőzéseken sem tudták a két pontot megszerezni.

Laurent Bezeau csapata végül a 3. helyen fejezte be a csoportkört.

Magabiztosan a legjobb nyolc közé

A nyolcaddöntőben a Nerea Penával felálló Esbjerg ellen léptek pályára, akik ellen már az első mérkőzésen lerendezték a lényegi kérdéseket. Hat góllal győztek Esbjergben és három góllal hazai pályán. A negyeddöntőbe jutásért a legnagyobb hazai rivális, a Metz együttese következett.











Kiütés a legnagyobb hazai rivális ellen.

A párharc már az első mérkőzésen eldőlt, a Brest Bretagne, többek között a gólkirályjelölt Ana Gros vezetésével 34-24-re győzték le riválisukat, így a visszavágó formalitássá vált. Ezért története során először jutott be a francia együttes a Final Fourba.







Legnagyobb erősségük.

A Brest Bretagne együttesénél a leggólerősebb játékos, a szlovén jobbátlövő, a gólkirályjelölt Ana Gros, de az irányító Isabell Gullden, valamint a montenegrói balátlövő, Djurdjina Jaukovic játéka is fejtörést okozhat az ellenfeleknek. A csapat kapujában a dán Sandra Toft áll, akit hazájában a legjobb játékosnak választottak. A két szélen is válogatott játékosok szerepelnek, a balszélen a korábbi érdi, Corallie Lassource, míg a jobboldalon a válogatott keretben is szereplő, Pauline Coatanea. A beállóban a szerb válogatott Nadia Pop Lazic mellett a fiatal Valentina Foppa szerepel.

A női kézilabda Bajnokok Ligájának első elődöntőjében az újdonsült francia bajnok Brest Bretagne a Győr ellen lép pályára szombat délután negyed négykor.

Borítókép: Facebook.com/ Brest Bretagne Handball

