Magyar edzője, Hlavaty Tamás szerint még nem minden tökéletes a Rosztov-Don női kézilabdacsapatánál, amely szombaton a Ferencváros vendégeként kezdi meg szereplését a Bajnokok Ligája csoportkörében.

Svéd vezetőedzője, Per Johansson távollétében a magyar asszisztens irányításával szerepel az orosz együttes az érdi mérkőzésen. A szlovákiai magyar szakember, aki nemrég a csapata sikerével zárult orosz szuperkupa-mérkőzésen is egyedül irányította az alakulatot, a handballfast.com oldalnak adott interjúban kiemelte, hogy a Rosztov-Don a legerősebb együttes az orosz bajnokságban.



"Nyilvánvaló, hogy még nem minden tökéletes, leginkább a támadójátékunkat kell tovább javítanunk, de a csapatszellem ragyogó, és védekezésben is kiválóan teljesítettek a lányok. Mindennek köszönhetően nyertük meg a Szuperkupát a CSZKA Moszkvával szemben" - mondta.



Hlavaty Tamás irányításával lép pályára a Rosztov-Don (Fotó: handballfast.com)



A másodedző kitért rá, hogy a jelenleg 16 tagú kerettel rendelkező Rosztov-Don számára komoly erősítést jelentett Anna Lagerquist és Grace Zaadi, akik a közelmúltban csatlakoztak az orosz bajnoki címvédőhöz. Egyelőre kérdőjeles ugyanakkor a 21 éves Milana Tazsenova szereplése, aki hosszú térdsérülés után tért vissza, de még nem teljes értékű játékos. Bizonyosan nem vetheti be a szakember a tapasztalt brazil kapust, Mayssa Pessoát, akinek a térde a közelmúltban súlyosan megsérült.



Az FTC-t illetően azért is "képben van" a magyar edző, mert Rosztovba a BL-címvédő Győrtől érkezett, együtt a spanyol sikeredzővel, Ambros Martínnal, aki időközben megvált a vezetőedzői tisztétől, hogy csak az olimpiai címvédő orosz női válogatottal foglalkozzon. Hlavaty Tamás az interjúban elmondta, természetesen naprakész a Ferencvárosból, tudja, hogy magabiztosan nyerte meg nyitómérkőzését a magyar bajnokságban a Vác ellen, és hogy az NB I-es idénykezdet előtti edzőmeccsen simán verte a Győrt.



"A Fradi jelentősen frissítette a keretét, és komoly kihívást jelent mindenkinek nemcsak Magyarországon, hanem a Bajnokok Ligájában is - jelentette ki Hlavaty. - Az Elek Gábor vezette Ferencváros sajátossága, hogy kiforrott játékrendje van, a csapat mindig nagyon jó a szezon elején, és ez az ősz sem jelent kivételt."

Hlavaty szerint az FTC-t nagyon jó kézilabdázók alkotják, és remekül erősített külföldi válogatott játékosokkal is Németországból és Hollandiából.



"Kiemelném a korábbi Rosztov-beálló Julia Behnkét, továbbá a szintén német Emily Bölköt. A balátlövő generációjának egyik legtehetségesebb játékosa, aki még csak 22 éves, de már sokat tud a kézilabdából" - jelentette ki.



Hlavaty Tamás elmondta, hogy a szombaton 18 órakor kezdődő érdi mérkőzés előtt egyetlen magyar kollégájával sem konzultál.



"Jó viszonyban vagyunk, de ebben az értelemben hazafiak, akik a saját kézilabdájuk sikeréért szorítanak. A hangsúly nem mások szakmai titkainak keresésére, hanem saját felkészülésünkre esik" - fogalmazott.



A magyar szakembert arról is kérdezték, hogy Ambros Martín távozását követően hogyan fogadta Per Johansson kinevezését.



"Miután aláírták vele a szerződést, a klub vezetői azt mondták, hogy szeretnék folytatni az együttműködést velem. Aztán felhívtuk Pert, és mindenben egyetértettünk. Hangsúlyoztam, hogy számíthat rám. Tudattam vele, készen állok arra, hogy - miként szülőföldemen, Szlovákiában mondják - harmadik kézzé váljak a csapat vezetésében."

Borítókép: Facebook/ Handball Club Rostov-Don