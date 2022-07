A Ferencváros a Szikora Melindát foglalkoztató német bajnok Bietigheimmel, a Győr pedig Korsós Dorina csapatával, a román bajnok Rapid Bucuresti-tel is azonos csoportba került a női kézilabda Bajnokok Ligája pénteki sorsolásán.

A 32-szeres válogatott kapus Szikora Melinda 2013 és 2019 között bajnoki címet és Magyar Kupát is egy-egy alkalommal nyert a Ferencváros színeiben. Jelenlegi együttesével az előző idényben a bajnokságban, a Német Kupában és az Európa-ligában is veretlenül győzött.



A háromszoros válogatott balszélső, Korsós Dorina 2011 és 2017 között volt a Győri Audi ETO KC játékosa, így ötszörös bajnoknak, ötszörös Magyar Kupa-győztesnek, illetve háromszoros BL-aranyérmesnek mondhatja magát.



A Bécsben megtartott sorsoláson kiderült, hogy norvég, dán, francia és román ellenféllel mindkét magyar együttes találkozik. A címvédő norvég Vipers Kristiansand az FTC csoportjába került, így a magyar fővárosba visszatért Tomori Zsuzsanna pályára léphet előző idénybeli csapattársai ellen is.



Az első fordulót szeptember 10-11-én rendezik, a mérkőzéseket minden esetben szombaton és vasárnap játsszák.



A csoportok első hat helyezettje jut tovább, az első kettő közvetlenül a negyeddöntőbe, a harmadik, a negyedik, az ötödik és a hatodik pedig a rájátszás első körébe. Az ukrajnai háború miatt az orosz Rosztov-Don és a CSZKA Moszkva nem indulhat az európai kupaporondon. A négyes döntőt jövőre is a budapesti MVM Dome-ban rendezik.

A csoportbeosztás:



A csoport:

FTC-Rail Cargo Hungaria, Vipers Kristiansand (norvég), Odense HB (dán), Brest Bretagne (francia), CSM Bucuresti (román), Krim Mercator Ljubljana (szlovén), SG BBM Bietigheim (német), DHK Banik Most (cseh)

B csoport:

Győri Audi ETO KC, Storhamar HE (norvég), Metz HB (francia), Team Esbjerg (dán), Buducnost Podgorica (montenegrói), Rapid Bucuresti (román), Lokomotiva Zagreb (horvát), Kastamonu Belediye GSK (török)

Borítókép: Fradi.hu