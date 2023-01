A Ferencváros házigazdaként 37-26-ra legyőzte a szlovén Krim Mercator Ljubljanát a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 11. fordulójában, szombaton Érden.

Az FTC keretéből az egyaránt térdműtét után lábadozó Béatrice Edwige és Kovács Anett hiányzott.



Kevés hibával, gyors és pontos játékkal kezdett a házigazda (4-1), ezért a szlovénok már a nyolcadik percben időt kértek, de ettől sem változott a játék képe (8-2). Továbbra is rendkívül összeszedetten és eredményesen kézilabdázott a Magyar Kupa címvédője, a hatékony védekezést a túloldalon szinte mindig sikerült gólra váltania, ezért a 17. percben jött az ellenfél második időkérése.



Ezt követően becsúszott néhány hiba, ezért egy ideig nem nőtt tovább a magyar csapat előnye, de Bíró Blanka bravúros védéseinek köszönhetően nem is csökkent. Az FTC végül váratlanul nagy különbséggel, kilenc góllal vezetett a szünetben.



A második felvonás elején már a tíz találatot is meghaladta a Ferencváros előnye, majd a Krim egy 4-1-es sorozatot produkált. A 43. percben Kisfaludy Anett ijesztő fejsérülést szenvedett, amikor ütközött Natasa Ljepojával, ezért kivált a játékból. A hátralévő időben mindkét együttesnek volt egy hármas gólszériája, de ekkor már csak a végső gólkülönbség volt a kérdés. Minden cserejátékos pályára került a hazaiaknál, a legtöbben be is találtak, csapatuk pedig meglepően simán nyert.



Klujber Katrin tíz, Emily Bölk és Angela Malestein hét-hét góllal, Bíró Blanka 15 védéssel zárt, a szlovénoknál Darja Dmitrijeva szintén tíz gólt lőtt.



A két csapat 15. egymás elleni tétmérkőzésén az FTC hat vereség mellett kilencedik alkalommal nyert. Az öt győzelemmel, egy döntetlennel és öt vereséggel álló Ferencváros jövő vasárnap a francia Brest Bretagne otthonában folytatja szereplését a BL csoportkörében.









Eredmény, csoportkör, 11. forduló, A csoport:



FTC-Rail Cargo Hungaria - Krim Mercator Ljubljana (szlovén) 37-26 (19-10)

lövések/gólok: 56/37, illetve 52/26

gólok hétméteresből: 4/4, illetve 5/4

kiállítások: 10, illetve 8 perc

