Rodics Dániel, az MTI különtudósítója jelenti: A Barcelona megvédte címét a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában, miután a döntetlenre végződött rendes játékidő és hosszabbítás után hétméteresekkel legyőzte a lengyel Lomza Vive Kielcét vasárnap a kölni döntőben.

A férfi BL-ben legutóbb a - már nem létező - spanyol Ciudad Real tudta megvédeni címét, de miután a 2008-as sikerét egy idénnyel később megismételte, bevezették a négyes döntős végjátékot a legrangosabb európai kupasorozatban, és Kölnben még egyetlen csapatnak sem jött összes a címvédés, egészen mostanáig.

Eredmény, döntő:

Barcelona (spanyol)-Lomza Vive Kielce (lengyel) 32-32 (14-13, 28-28, 30-29) - hétméteresekkel: 5-3

A két csapat azonos csoportban szerepelt a mostani idényben, és a Kielce hazai pályán (29-27), illetve idegenben (32-30) is győzni tudott. A spanyoloktól ezúttal Luís Frade, a túloldalon Faruk Yusuf és Haukur Thrastarson hiányzott. Jobban kezdett a Barcelona, pontosabb játékkal 5-2-re meglépett, még a 18. percben is három találattal vezetett. Öt perccel később 12-10-nél még nem lehetett sejteni, hogy ekkor van utoljára kétgólos különbség a csapatok között. A lengyelek egyre higgadtabbak és hatékonyabbak lettek, így a 25. percben egyenlítettek (12-12), a szünetben pedig 14-13 volt az állás.

A második félidő elején a Kielce 1-0 után ismét vezetett, és mivel továbbra is sokszor vezettek rendezetlen védelem ellen gyors akciókat a csapatok, a megszokottnál több találat született. Több mint tíz percen keresztül felváltva estek a gólok, a Kielce előnybe került, de a címvédő rendre egyenlített, majd a spanyolok 12 másodperc alatt fordítottak. Egy labdaszerzés után az utolsó percben a kétgólos különbségért támadhatott a Barcelona, ám Dika Mem hibázott, a túloldalon Arcem Karalek az utolsó másodpercben betalált, így kétszer öt perc hosszabbítás következett. A ráadás második felében a lengyelek visszavették a vezetést, de megtartani nem tudták, ellenfelük egyenlített, így a bronzérem után az arany sorsa is hétméteresekkel dőlt el. Gonzalo Pérez de Vargas kivédte honfitársa, Alex Dujshebaev lövését, és mivel más nem hibázott, a Barcelona győzött. A kapusok közül Pérez de Vargas és Andreas Wolff is 12 védést mutatott be.

A két csapat 12. egymás elleni BL-mérkőzésén hat Barcelona- és három Kielce-győzelem mellett harmadszor lett döntetlen a rendes játékidő. A 2012-es férfi BL-döntő óta minden fináléban szerepel legalább egy horvát játékos, 2014 óta ugyanez igaz a spanyolokra és a szlovénokra, és a mostani volt sorozatban a negyedik alkalom, hogy brazil kézilabdázó is pályán volt a döntőben. A vasárnapi meccsen egyik széria sem szakadt meg.

korábban:

a 3. helyért:

THW Kiel (német)-Telekom Veszprém 34-34 (14-18) - hétméteresekkel: 3-1

