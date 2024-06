Kylian Mbappé érkezése után újabb sztár köthet ki Madridban. A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Real Madrid szeretné a soraiban tudni a Bayern Münchent erősítő Alphonso Daviest. A Királyi Gárda már az elmúlt évben is érdeklődött iránta, de akkor még csak tapogatózott a csapat, most újra mozgósítják erőiket. A 23 esztendős balhátvéd szerződése jövő nyáron jár le a németeknél, s ha nem sikerül hosszabbítani vele, minden bizonnyal a nyáron eladják őt.

Davies előtt a döntés, hogy tervez-e maradni a Bayernnnél, az elmúlt hetekben már több ajánlatot is kapott a hosszabbítást illetően, de egyelőre nem született meg a megállapodás. Fabrizio Romano szerint a Real Madrid megint felvette vele a kapcsolatot, ám a müncheniek által kért 50 millió eurót nem szeretnék kifizetni úgy, hogy egy év van hátra a kontraktusából. Abban bíznak, hogy a kanadai védő a távozás mellett dönt, így a bajorok kényszerhelyzetbe kerülnek, hogy vagy alacsonyabb összegért is megválnak tőle, vagy a következő idényben ingyen hagyja el a gárdát.

Understand Real Madrid are still working on Alphonso Davies deal, as new contacts took place this week.



Bayern new contract proposal, still valid — so it’s up to Alphonso now; accept it or leave.



Real won’t pay rumoured €50m fee, only on favourable conditions. pic.twitter.com/afYitkvGH2