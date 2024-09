Kezdetét veszi a 2024-es Laver-kupa: Alcaraz párosban debütál

A 2024-es Laver-kupa szeptember 20-án, pénteken veszi kezdetét a németországi Berlinben, ahol a John McEnroe vezette Team World megkezdi címvédését a Björn Borg vezette Team Europe ellen.

Már a kezdetektől fogva rengeteg érdekes mérkőzést láthatunk. Az első mérkőzés 13 órakor kezdődik, amikor is a világranglista 9. helyén álló Casper Ruud az argentin Francisco Cerundolo ellen lép majd pályára.

A párosok között a négyszeres Grand Slam-bajnok Carlos Alcarazt a hazai pályán szereplő Alexander Zverev oldalán láthatják majd a szurkolók. Ők ketten a Ben Shelton és Taylor Fritz amerikai duóval találkoznak, ezzel az összecsapással zárul majd a pénteki játéknap.

The seventh round begins: Captain Bjorn Borg versus Captain John McEnroe — one more time — in Berlin. #LaverCup pic.twitter.com/YqTBErYfvp

— Laver Cup (@LaverCup) September 20, 2024