„Kéz a kézben küzdöttünk”

Győri-Lukács Viktória szerint kéz a kézben küzdöttek a magyar női kézilabda-válogatott játékosai, ennek is köszönhető, hogy 32-25-re legyőzték Svédországot a részben hazai rendezésű Európa-bajnokság csoportkörének második fordulójában, szombaton Debrecenben.

„Iszonyatosan jó volt a pályán lenni ma. Fantasztikus volt, ahogyan dolgoztunk, ahogyan csapatként együttműködtünk, és nagyon bízom benne, hogy ezt a mentalitást fogjuk továbbvinni. Kéz a kézben nagyot küzdöttünk, nagyon örülök neki, hogy sokáig bírtuk akaraterővel” – nyilatkozta az MTI-nek a Bajnokok Ligája-címvédő Győri Audi ETO KC jobbszélsője.

A hét lövésből hat gólt szerző játékos köszönetet mondott a szurkolóinak, hiszen elmondása szerint nagy hatással volt a játékosokra, hogy a Himnuszt négyezer ember énekelte velük a kezdés előtt.

„Mi libabőrösek lettünk, és hát a svédek is hallották azt a négyezer embert, aki mellettünk állt ezen a mérkőzésen. Hatalmas erőt adtak nekünk, nagy szükségünk lesz a következő meccseknél is a szurkolóinkra” – szögezte le Győri-Lukács, aki 2016-ban mutatkozott be a válogatottban, azóta egyetlen világversenyt sem hagyott ki, vagyis négy világbajnokságon és két olimpián szerepelt, ez pedig az ötödik Európa-bajnoksága.

A jobbszélső leszögezte, ismét csapatként működtek, és ha valakinek abban a pillanatban nem ment, akkor a mellette lévő „megfogta a kezét és felrántotta a földről”, ezért is tudták ötven percig tűzben tartani magukat. Az 56. percben még 32-20-ra vezettek, de a meccs utolsó öt gólját az ellenfél szerezte.

Felidézte: 16-13-as vezetésük tudatában úgy mentek be a szünetre, hogy „abból nem szabad leadnunk, amit az első félidőben csináltunk, hiszen az tényleg jó volt”. A második felvonásra úgy tértek vissza, hogy nem szabad visszaengedniük a svédeket, hiszen akkor újra tűzbe jönnek.

A beálló Füzi-Tóvizi Petra úgy fogalmazott: eddig annyit tettek bele, amennyit kellett, most viszont érezték, hogy mindent bele kell adniuk, hogy sikert érjenek el.

„Az elejétől kezdve olyan tüzet éreztem a csapatban, aminek köszönhetően magabiztosan húztuk be ezt a meccset. Nagyon büszke vagyok, mert a jobb oldaltól a bal oldalig mindenki együtt mozgott, tűzbe mentünk egymásért, és meglett az eredménye” – szögezte le.

Hangsúlyozta, nagyon fontos, hogy építkezzenek ebből a sikerből és ne nyugodjanak meg, mert ez a győzelem semmit nem ér, ha esetleg elrontják a következőt találkozót.

„Ezt tovább kell vinnünk és lépésről lépésre építeni tovább magunkat, hogy el tudjuk érni azokat a nagy célokat, amelyeket kitűztünk magunk elé” – vélekedett.

Füzi-Tóvizi megjegyezte, csodálatos hangulatot teremtettek a magyar szurkolók, és nagyon örül annak, hogy ez nem nyomásként hatott a játékosokra, hanem plusz erőt és energiát kaptak tőlük.

A magyarok – akik csütörtökön 30-24-re verték Törökországot – hétfőn 18 órától Észak-Macedónia ellen zárják a csoportkört a Főnix Arénában. A középdöntőbe az első két helyezett jut.