„Kevin nem megy sehova”

Pep Guardiola minden pletykát cáfolt az esetleges szaúdi transzfert illetően.

A napokban sokat lehetett olvasni arról, hogy a szaúdi ligában szereplő Al-Ittihad FC ajánlatot készül tenni Kevin De Bruyne-ért. Sőt, egyes források addig mentek korábban, hogy azt állították, a belga sztár kész elhagyni a Manchester Cityt. Azonban Pep Guardiola most minden szurkolót megnyugtatott, a 33 esztendős passzmester nem megy sehova, a hírek kacsák voltak.

“No, Kevin is NOT leaving”, Pep says.

🚨🔵 BREAKING: Pep Guardiola has just confirmed that Kevin de Bruyne will NOT sign for Saudi Pro League this summer.

A katalán mester hozzátette, ha valaki távozna, arról majd értesítik az embereket. A Citynek eddig egy igazolása volt a nyáron, kicsivel több mint 30 millió euróért szerződtették a brazil Sáviót. Ami pedig a távozókat illeti, a már említett szaúdi klub továbbra is erősen érdeklődik a manchesteriek kapusa, Éderson iránt. A rutinos hálóőr hajlandó a klubváltásra, jelenleg az értékegyeztetésen zajlanak a tárgyalások, hogy 50 vagy 60 millió euró legyen a végösszeg, nyilván az Al-Ittihad szeretné a kevesebbet. Továbbá Pep Guardiola hozzátette, hogy minden bizonnyal nyáron már nem várhatóak újabb érkezők, persze végig résen lesznek a piacon, de 85-90%, hogy ez a végleges keret.

🚨🔵 There’s still big gap in valuation as of today between Al Ittihad and Man City for Éderson.

City insist on €50/60m package, Saudi club still not close to that fee as things stand.

⛔️🇧🇪 All stories on Kevin de Bruyne and Al Ittihad are described as fake; not even talks. pic.twitter.com/CMla97anWN

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 22, 2024