Kettős győzelemmel és 7-1-es összesítéssel jutott tovább a Fradi a BL-ben

A Ferencváros a hazai 5-0-s sikerét követően kedden idegenben 2-1-re nyert a walesi The New Saints ellen, így kettős győzelemmel, 7-1-es összesítéssel jutott tovább a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének második fordulójából.

A formalitásnak számító második felvonáson a norvég Kristoffer Zachariassen szerzett vezetést a zöld-fehéreknek az első félidőben, a másodikban pedig az egyik nyári szerzemény, a belga Philippe Rommens is betalált. A walesiek erejéből a hajrában csupán a szépítésre futotta.

A magyar bajnok így már legrosszabb esetben is a Konferencia-liga főtábláján lesz érdekelt ősszel, míg a legrangosabb európai kupasorozat főtáblájához további két párharcot kell nyernie.

A következőt valószínűleg a Midtjylland ellen, ugyanis a dán bajnok háromgólos előnyből várja a szerdai visszavágót az andorrai Santa Coloma ellen.

Az első félidő játékára alaposan rányomta a bélyegét, hogy a párharc már a nyitó felvonás alkalmával eldőlt. Többnyire mezőnyharc zajlott a pályán, de így is a Ferencváros birtokolta többet a labdát és az ellenfél kapujához is többször jutott el. Közvetlenül a szünet előtt aztán az első meccsen is eredményes Zachariassen kiugratásból talált a hálóba egy szép emeléssel.

Térfélcserét követően is folytatódott a két büntetőterület közötti mezőnyjáték, melyet a Ferencváros 11-ese tört meg. A büntetőt az egyik nyári szerzemény, Rommens váltotta gólra. A hátralévő szűk félórában csendesen csordogált a találkozó, a hazaiak nem tudtak, a vendégek pedig már nem akartak gólra törően futballozni. A hosszabbításban aztán a walesi csapatnak váratlanul összejött a becsületgól, így a nyáron kinevezett holland Pascal Jansen irányítása alatt először kapott gólt a Ferencváros, amely így magabiztosan lépett a következő körbe.

Bajnokok Ligája, selejtező, 2. forduló, visszavágó:

The New Saints (walesi)-Ferencvárosi TC 1-2 (0-1)

Oswestry, v.: Damian Sylwestrzak (lengyel)

Továbbjutott: a Ferencváros kettős győzelemmel, 7-1-es összesítéssel.

gólszerzők: Daniels (91.), illetve Zachariassen (43.), Rommens (62., 11-esből)

sárga lap: Brobbel (21.), Baker (60.), McManus (68.)