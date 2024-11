Kétséges Colapinto részvétele a Las Vegas-i Nagydíjon az újabb balesete után

A Williams csapat frissítést adott ki Franco Colapinto állapotáról a Las Vegas-i Nagydíj időmérő edzésén bekövetkezett hatalmas balesetét követően.

Colapinto a 16-os kanyar belső falának ütközött a Q2 végén, ami megrongálta a kormányművét, és nagy sebességgel a túloldali falnak csapódott.

Az argentin versenyző ki tudott szállni az autóból, és az orvosi csapat helyszíni vizsgálatának vetette alá magát.

A Williams azonban kétségbe vonta Colapinto részvételét a nagydíjon, kiemelve, hogy az egészsége a legfontosabb tényező a végső döntés során.

A 21 éves pilóta állapotát szombat este, a futam előtt újra felmérik, hogy eldöntsék, versenyezhet-e vagy sem.

„Az időmérő során Franco egy jelentős, 50G-t meghaladó erőhatásnak volt kitéve, ami orvosi vizsgálatot tett szükségessé” – áll a Williams közleményében.

„Egy ilyen mértékű ütközés természetesen súlyos és jelentős, ezért holnap újra meg kell vizsgálnunk, mielőtt eldönthetjük, hogy engedélyezhető-e számára a versenyzés. Franco egészsége mindennél fontosabb, és örülünk, hogy egyébként jól van. Amint tudunk, további frissítéseket adunk.”

Ez a baleset volt a hatodik komoly incidens a Williams számára az elmúlt három versenyhétvégén.

Franco Colapinto’s ability to race in the #lasvegasgp depends on a pre-race evaluation after 50G Qualifying crash + whether the team can repair the car in time with the parts they have available! pic.twitter.com/gOa1ZnCUxa

— Motorsport.com (@Motorsport) November 23, 2024