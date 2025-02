Kétéves figyelmeztetés és részleges stadionbezárás fenyegeti a Bernabéut

Az UEFA bekeményített a Real Madriddal szemben.

Az UEFA keményen fellépett a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Real Madrid szurkolóinak diszkriminatív viselkedése ellen, miután a Manchester City elleni Bajnokok Ligája mérkőzésen homofób rigmusokat skandáltak Pep Guardiolára – számolt be erről a Cadena SER.

A beszámolók szerint a drukkerek ezt énekelték:

„Oh, Guardiola, you look so thin. First it was the drugs. Today you can see it in Chueca.”

Ez a rigmus több szempontból is támadó. Az első sor a drogfogyasztásra utal, míg a második mondat egyértelmű homofób célzás, amely Madrid legismertebb LMBTQ negyedére, Chuecára hajaz. A rigmus azt sugallhatta, hogy Guardiola kinézete vagy jelenléte valamilyen kapcsolatban áll a városrész közösségével, ami sértő és diszkriminatív jelentéssel bír.

A szervezet hivatalos közleményt adott ki, amelyben bejelentette: a Santiago Bernabéu stadion részleges bezárását rendelik el, amely legalább 500 székes szektort érint. A büntetés egyelőre két évig felfüggesztés alatt áll, de ha a klub szurkolói hasonló incidensbe keverednek, az UEFA automatikusan érvénybe lépteti a szankciót.

❗️ UEFA have issued Real Madrid with a €30,000 fine and a two year (suspended) sentence if the discriminatory behaviour is repeated as was in the game vs. Manchester City by Real Madrid fans.

If it is repeated in the two year period, partial closure of the stadium will occur. pic.twitter.com/uffe9OhLEf

