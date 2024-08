Két nőt vett volna feleségül egy nap alatt a Barca-legenda

Megdöbbentő részleteket árult el az egyik hölgy édesanyja.

A Barcelona legendája, Ronaldinho játékos pályafutása során kis híján egy nap alatt két nőt is feleségül vett. Minden készen állt – meséli a GSM.

Ronaldinho hat éven át kapcsolatban állt a brazil szépséggel, Priscilla Coelhóval. Ugyanebben az időben Gaucho romantikus kapcsolatba került egy másik nővel – Beatriz Souzával. A brazil cselgép egyszer csak elhatározta, mindkét nőnek a 6 millió dolláros Rio de Janeiro-i kastélyában kell laknia. Megegyeztek.

Priscilla és Beatriz külön hálószobákban laktak a hatalmas házban. Más-más napokon láthatták a szupersztárt, ahogy Priscilla anyja, Maria elmesélte egy megdöbbentő, mindent feltáró interjúban.

Ronaldinhónak és a két hölgynek külön hálószobája volt. Soha nem feküdtek együtt egy ágyban.

– mondta Maria az újságíróknak.

„Mindkettőjüknek ugyanannyi költőpénzt adott minden hónapban. Pontosan ugyanolyan ajándékokkal kedveskedett nekik. Egyszer mindkettőjüket Rolex órával lepte meg.” – idézte fel az emlékeit a nő.

Yeah yeah the royal wedding was nice and all that but which channel is showing Ronaldinho’s?

Media in Brazil are reporting that he’s just proposed to both of his girlfriends and will marry them in the SAME ceremony in August. pic.twitter.com/m8MTADgqzW

