Két londoni PL-klub küzdhet meg a fiatal támadó kegyeiért

Fabrizio Romano értesülése szerint a Tottenham is érdeklődést mutat az Ajaxnál Brian Brobbey szerződtetését illetően.

A 22 éves csatárért korábban a West Ham United hivatalos ajánlatot küldött, amely egy, az idény végéig szóló kölcsönszerződést foglalt magába, opciós joggal a holland ék végleges leigazolására.

A transzferguru állítása alapján a Kalapácsosok vannak pole-pozícióban, de a Spurs is vizsgálja lehetőségeit a januári átigazolási időszak végéhez közeledve.

🚨⚪️ Understand Tottenham have also asked for Brian Brobbey loan deal conditions.

He’s one of the options being considered while West Ham are already in direct talks with Ajax for loan + obligation.

West Ham remain in contact, Spurs also made an enquiry to be informed. pic.twitter.com/Y6LbPTukAD

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 24, 2025