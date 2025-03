Két lehetőség van a Barcelona-Osasuna bajnoki pótlására

A szombaton kegyeleti okokból elhalasztott Barcelona-bajnoki lejátszására meglehetősen szűk keresztmetszet van.

Nem meglepő, hogy mindez a Barcelona meglehetősen sűrű naptára miatt van így.

Ahogy azt a Sport365 is megírta a szombat délutáni Barcelona-Osasuna találkozó a hazai csapat kérésére elmaradt.

A döntés azután született, hogy a klub bejelentette, hogy tragikus hirtelenséggel elhunyt az első csapat orvosa, Carles Minarro Garcia.

A Barcelona ezért kérte a La Ligától és a vendégegyüttestől, hogy kegyeleti okokból halasszák el a találkozót. Amit az Osasuna nemes gesztusként meg is tett.

Az újrajátszás időpontjára viszont mindössze két lehetőség maradt a szezon hajrája alatt.

Az, hogy a Barcelona mikor tudja fogadni legközelebb az Osasunát a Estadi Olímpic Lluísban, a csapat nemzetközi szereplésétől függ elsősorban.

Az első és a Barcelona szempontjából ideálisabb lehetőség a május vége. Azért ideálisabb, mert feltételezi, hogy Hansi Flick-gárdája ott lehet majd a BL-döntőben a szezon végén.

Az A-verzió tehát a március 8-án elmaradt La Liga összecsapásra, május 21.

A Diario AS összefoglalója szerint csak ez jöhetne szóba abban az esetben, hogyha a Barcelona bejut a Király-kupa és a Bajnokok Ligája döntőjébe is.

Ekkor ugyanis mindössze május 21-e szerda lehet az egyetlen szabad időpont. Annál is inkább, mert a közelgő nemzetközi szünet miatt március hátralévő része kiesett.

Még van egy alternatív megoldás van arra az esetre, hogyha a Barcelona számára nem ideálisan alakul a szezon hajrája.

Ha a Barcelona nem jut be a Bajnokok Ligája döntőjébe és nem kerül be a Király-kupa fináléjába, akkor az április 26. is szabaddá válik.

A klubnak persze erről most egyeztetnie kell a La Ligával és az Osasunával is. Hiszen mindenki számára tervezhető időpont kell.

Ebben az esetben pedig elsősorban a május 21. lehet az ideális.

Nagy kérdés persze, hogy mit szól ehhez a La Liga és a vendégcsapat?

A hírek szerint a döntés mindenesetre már hétfőn megszülethet.