Két év után először lépett pályára, tíz perccel később kiállították

Rémálomszerűen sült el az angol válogatott játékos visszatérése.

Dele Alli 2024 decemberében kapott engedélyt arra, hogy a Como edzésein részt vegyen Cesc Fàbregas irányítása alatt.

A világbajnokságról álmodozó támadó középpályás annyira meggyőző teljesítményt nyújtott, hogy az olasz klub a szezon végéig szóló szerződést kötött vele. A kontraktus 2026 júniusáig meghosszabbítható. Bár a mai események után könnyen lehet, erre nem kerül sor.

Fàbregas a Roma elleni mérkőzésen nevezte először a meccskeretbe, ám akkor még nem küldte pályára.

Szombat viszont este eljött a nagy pillanat a San Siróban. A spanyol tréner 81. percben becserélte a Milan ellen, ám a debütálás rémálomszerűen sült el.

Dele Alli was sent off after receiving a red card just nine minutes into his first professional appearance in two years.

Even Kyle Walker was pleading with the ref to keep the initial yellow and to not change it to a red 💔 pic.twitter.com/B6hWGYeHks

