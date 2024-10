„Készen fogok állni” – Nadal határozott választ adott a Davis-kupa döntő kapcsán

David Ferrer, a spanyol Davis-kupa csapat kapitánya szerint Rafael Nadal novemberben játszani fog a 2024-es Davis-kupa döntő 8-as szakaszában Málagában.

Ez azonban csak előzetes lehetett arra, ami az év végén következhet. Nadal hivatalosan is bekerült a spanyol csapatba a novemberben Málagában zajló Davis-kupa döntő 8-as szakaszára.

Spanyolország hazai csapatként indul, így nagyok az elvárások velük szemben, különösen, hogy Alcaraz is játszani fog. Nadal tapasztalatával pedig még nagyobb esélyük van a sikerre.

Nadal nem lépett pályára Párizs óta, bár a hírek szerint azóta végig edzett. Az edzés azonban teljesen más, mint az éles tétmérkőzések, és 22-szeres Grand Slam-bajnok spanyol már régóta nem játszott versenyszinten.

Állítólag ebben a hónapban részt vesz a rijádi Six Kings Slam bemutató versenyen, ahol a rajongók először láthatják újra játszani.

Bár Nadal hivatalosan még nem erősítette meg részvételét, a promóciós anyagokban szerepel, és a csapatkapitány David Ferrer is megerősítette az indulását.

„Amikor kijött a sorsolás, küldtem neki egy üzenetet, és mondtam neki, hogy készüljön fel Botic Van de Zandschulp ellen. A válasza egyértelmű volt: ‘Készen fogok állni.’ Ebben a hónapban játszani fog a Six Kings Slam-en, és szeretném, ha egy másik versenyen is részt venne, mielőtt a csapathoz csatlakozik. Erről a következő hetekben fogok vele beszélni” – Ferrer Nadal részvételéről.

🇪🇸🙌 David Ferrer hopes Rafael Nadal will play singles at the Davis Cup Finals, and also participate in a preparatory event:

“When the draw came out, I sent him a message and told him to prepare to play against Botic Van de Zandschulp. His answer was clear:

‘I will be ready.’… pic.twitter.com/oGZD9TnGCV

— Olly 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) October 5, 2024