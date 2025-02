Kérdéses Flick jövője a Barcánál? A német edző meglepő választ adott

A katalán klub hosszú távú projektként tekint Hansi Flick munkásságára, viszont a szerződése jövő nyáron lejár.

A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő FC Barcelona vezetősége elégedett Hansi Flick munkájával. A katalán csapatnál hosszú távú projektként tekintenek a német szakemberre, akinek 2026 júniusáig szóló szerződése van. Ugyanakkor egyik fél sem siet a kontraktus megújításával kapcsolatban – Flick szerint nincs értelme előre tekinteni a futball világában, minden nagyon gyorsan változhat – írja a Marca.

A német edző többször is világossá tette, hogy a jövővel kapcsolatos találgatások nem foglalják le az energiáit. Már januárban, a Real Betis elleni Király-kupa mérkőzés előtt is kijelentette:

„Nem gondolkodom hosszú távon. A futballban a dolgok nagyon gyorsan történnek, és minden változhat. A szezon végén meglátjuk. De nagyon jól érzem magam itt, élvezem a munkát a Barcelonánál és a csapattal. Még másfél évig van szerződésem.”

A katalán klub vezetősége bízik Flick szakmai munkájában, és szeretné, ha hosszú távon építené a csapatot, de a tárgyalásokat nem akarják elsietni. A klubnál jelenleg az idény befejezésére és a rövid távú célok elérésére helyezik a hangsúlyt.

Hansi Flick: „I have time for my renewal, after this season I still have another year on my contract. As I said before, this is a long time for a coach.” pic.twitter.com/YtuSgLQEmR

— Barça Universal (@BarcaUniversal) February 8, 2025