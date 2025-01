Kényszerű rotáció előtt Ancelotti

Carlo Ancelotti ismét nincs könnyű helyzetben, már ami a csapata összeállítását illeti a vasárnapi újabb El Clasico előtt.

Ugyanis három stabil kezdőemberére valószínűleg nem számíthat majd az olasz szakvezető a fináléban, hogyha nem történik valami egetverő orvosi csoda az esetükben.

Illetve összesen négy játékosról beszélhetünk. De Luka Modric betegsége miatt már a Mallorca elleni sikeresen megvívott elődöntőben sem lehetett ott az együttes keretében.

A horvát fontos láncszem, amikor legtöbbször beszáll a padról, de a Ancelottinak nála nagyobb problémája is van.

A Marca információi szerint ugyanis a csütörtöki elődöntőt Bellingham, Valverde, és Tchouameni is komolyabb sérüléssel fejezte be. Utóbbi kettőt le is kellett cserélni.

Aurelien Tchouameni sérülése lehet talán a legnagyobb gond, hiszen az, hogy ő belső védőt játszik, már eleve egy kényszermegoldás a Realban.

Bellinghamnek a térde sérült, Valverdének a combjával akadt problémája. Tchouameni pedig kisebb agyrázkódás szenvedett. Jelen állás szerint egyik gond sem oldódik meg gyorsan.

Az idei első El Clasicót kiütéssel nyerte a Barcelona Madridban, így a bajnoki címvédőnek van miért revansot vennie. Ami nem lesz könnyű így, hogy az Ancelotti csapata tűnik foghíjasnak a vasárnapi derbi előtt.

Persze az előjelek csak a kezdő sípszóig számítanak. A tavalyi Szuperkupa döntőben egyébként a Real Madrid 4-1-re legyőzte a Barcelonát Rijadban.