Kenderesiék üzenete a CAS-nak: ennyire nehéz kimondani, hogy ártatlan?

A nemzetközi Sportdöntőbíróság ismét, immáron harmadszor is megváltoztatta a fellebbezési jogával élő olimpiai bronzérmes sportoló ügyében az ítélethozás határidejét. Az úszó és jogi képviselője hivatalos beadványát alább olvashatja.

Nincs rá jobb szó: világbotrány, amit Kenderesi Tamás ügye kapcsán művelnek a tekintélyéből amúgy is rohamosan vesztő Nemzetközi Sportdöntőbíróságnál (CAS: Court of Arbitration for Sport – a szerk.) – áll a Magyar Úszó Szövetség – Magyar úszóválogatott Facebook-oldalán közzétett posztban.

A CAS kedden, egy nappal a határidő lejárta után tudatta csak a rióban bronzérmes úszóval, hogy harmadik alkalommal módosította a fellebbezésével kapcsolatos ítélet időpontját.

Az akkor 19 éves Kenderesi a 2016-os ötkarikás játékokon 200 méteres pillangóúszásban szerzett bronzérmet Magyarországnak. A válogatott kiválóságát 2022-ben tiltották el doppingvétség vádja miatt.

„Megdöbbenve tapasztaljuk, hogy tárgybéli ügyben már nemhogy döntés nem születik 19 hónapja, de gyakorlatilag az egész ügyet semmibe veszik és az ügyfelet arra sem méltatják, hogy a saját ügyéről megfelelően tájékoztassák” – indul a nyilatkozat.

Egy ártatlan nemzetközi sportoló sportkarrierjéről és életéről van szó, melyet az indok nélkül elhúzódó eljárás egyszerűen tönkretesz!

Kenderesi fellebbviteli tárgyalását tavaly szeptember 18-án tartották online. Azonnali döntés akkor nem született, a CAS kiegészítő dokumentumok elkészítését kérte a felperes Kenderesi Tamás és az alperes HUNADO képviselőitől – írja a hvg.hu.

A 2024. szeptember 18-i tárgyalást követően 10 napon belül ismételten csatolásra kerültek ugyanazok a jogszabályok, amiket a fellebbező már a 2023. júniusi (!) fellebbezésében előadott.

„Ennyire nehéz kimondani a sportolóról, hogy ártatlan? Ennyire nehéz bevallani és ítéletbe foglalni, hogy milyen súlyos eljárási, mintavételi és mintakezelési hibák történtek Kenderesi Tamás esetében?”

A 28 éves úszó a mai napig állítja, hogy ártatlan és súlyos adminisztrációs hiba vezetett biológiai útlevele atipikusnak minősítéséhez, és az eljárás elindításához.

„Az eljárás során új szakértő kirendelésére nem került sor, dr. Kováts Tímea szakértő pedig egymaga egyértelműen megcáfolta a hamis, hiányos adatokra épülő vélelem megalapozottságát. A WADA szakértők valamennyi szakvéleménye kizárandó a bizonyítékok közül, hiszen a tárgyaláson elismerték, hogy egyik sem a teljeskörű biológiai útlevél alapján készült. A genetikai indokolást ugyancsak alaptalanul kívánja kizárni a másodfokú doppingbizottság. A doppingeljárás megindításától kezdve tapasztalt eljárási szabályok súlyos megsértése és a téves jogalkalmazás pedig már önmagában az elsőfokú döntés megsemmisítését indokolja.

Az eljárásban mindvégig a sajtónyilvánosságot mellőzve, türelemmel vártuk az eseményeket, ez most is így van. Reméljük eljön hamarosan az idő, amikor nemzetközi sajtótájékoztató keretében ismertetjük majd a közvéleménnyel az ügy minden elemét és az eljárásban tapasztalt valamennyi visszásságot, mert a tanulság mindenkinek jár.

Továbbra is bízunk benne, hogy a bölcs bírák felvállalják végre a felmentést jelentő döntéshozatalt, de egy biztos: az igazság – így vagy úgy, de – rövidesen napvilágra kerül!” – zárul Kenderesi és jogi csapatának hivatalos nyilatkozata.