Kelleher: „Zökkenőmentes volt az átállás, ami a keret és Slot közös érdeme”

A 2024-es nyár nagy változást hozott a Liverpool F.C. klubházában. A Klopp-éra lezárása után érkező Arne Slot azonban a jelek szerint megnyerte magának a keretet.

Caoimhin Kelleher, a Liverpool cserekapusa nyilatkozott mindazon változásról, amit Arne Slot érkezése jelentett a klub életében.

„Nyilván, óriási változás volt mindannyiunk életében Klopp távozása, és az új menedzser érkezése. Amin persze a stáb és a személyzet kicserélődése sem segített.”

Akadt azonban állandóság is Liverpool vörös felében. Ami Kelleher szerint fontosnak bizonyult.

„Ugyanakkor kiemelendő, hogy nem bolygatta meg a keretet, nem cserélte le a fél csapatot az érkezésekor.”

Slot olyan keretet örökölt a kapus gondolatai alapján, amely minden korábbinál éhesebb a sikerre.

„A csapat tudja mi a dolga, tavaly is közel jártunk a bajnoki címhez. Nem véletlen, hogy mindenki übermotivált, hogy a hiányzó egy lépést meg tudjuk tenni. Ez is könnyítette az új főnök dolgát, minőségi, mindenre elszánt keretet örökölt. És amikor ilyen típusú minőség és tapasztalat találkozik ilyen magas motivációs szinttel, az általában jó eredményt szül.”

A holland mester előtt még egy picit tovább fényezte a Pool-keretet Kelleher.

„Nyitottnak kellett lennünk a változásra. De mindenki megértette, hogy az új kezdet tiszta lapot is jelent, és igyekeztünk a lehető legjobban indítani a közös munkát.

Amiben Arne Slot is nagy segítséget jelentett, elsősorban hozzáállásával.

„Első perctől érezhető volt, hogy minden játékosát szeretné közelebbről megismerni. És a jó edző-játékos kapcsolatnak a kommunikáció az alapja. Márpedig nála ez nagy hangsúlyt kap, próbálkozik, így mi játékosok nagyon elégedettek vagyunk vele.”

Slot dolgát tehát nehezítette, hogy elődje, Jürgen Kloppot imádták játékosai. Ugyanakkor a jelek szerint be tudta tölteni a német által hagyott űrt a holland. Vagy legalábbis elhitette játékosaival, hogy igenis érdemes bízniuk benne. Talán nem véletlen, és egyben Slot érdeme is, hogy a Nottingham elleni botlást leszámítva hibátlanul menetel a Pool. És vezeti a Premier League-tabellát is.