„Kelleher már szinte unatkozott a kapuban, ezért adtam neki egy kis feladatot”

Andy Robertson viccelt egyet, amivel alaposan odaszúrt a Real Madridnak is.

Mint ismert, a Liverpool 2-0-ra győzött a Real Madrid ellen a labdarúgó Bajnokok Ligája ötödik fordulójában. A Királyi Gárdának megvolt a lehetősége az egyenlítésre, de Kylian Mbappé tizenegyesét Caoimhín Kelleher hárította a meccs 61. percében. Carlo Ancelotti együttesének a háromból ez volt az egyik kaput eltaláló próbálkozása a párharc során. A Liverpool így már ötből öt sikerrel áll a BL-ben és egyetlen 100%-os csapatként vezeti a ligaszakaszt.

A büntetőt Andy Robertson, a Vörösök védője hozta össze, aki Lucas Vazquezt buktatta a tizenhatoson belül. S mivel kapusa kivédte a megítélt tizenegyest, így bátorkodott kissé odaszúrni a Real Madridnak.

„Szerintem Caoimhín unatkozott, ezért gondoltam adok neki egy kis feladatot. Persze, csak viccelek. Szerencsére a hibámat nem tudták megbüntetni, s utána sikerült lezárnunk a meccset” – mondta a skót szélős hátvéd.

“Caoimhin was getting bored and I gave him something to do and thankfully he stepped up.”

