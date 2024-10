Kejelcha megdöntötte a férfi félmaraton világrekordját Valenciában

Az etióp Yomif Kejelcha világcsúccsal nyerte a félmaratoni futóversenyt Valenciában vasárnap.

A nemzetközi szövetség (WA) honlapjának beszámolója szerint az afrikai hosszútávfutó 57:30 perc alatt ért célba. A férfiak mezőnyében az előző legjobb eredmény Jacob Kiplimo nevéhez fűződött. Az ugandai atléta 2021 novemberében a lisszaboni félmaratonin 57:31 perc alatt teljesítette a 21,1 kilométert. A 27 éves, 3000 méteren kétszeres fedett pályás világbajnok Kejelcha a spanyolországi viadalon közvetlenül a harmadik kilométer előtt vette át az irányítást, s onnantól már nem engedte át a vezetést másnak.

🇪🇹’s Yomif Kejelcha breaks the half marathon world record at the @MedioMaratonVLC 🔥

He clocks 57:30, 1 second faster than the previous mark held by Jacob Kiplimo. pic.twitter.com/9IkPwgyIaN

— World Athletics (@WorldAthletics) October 27, 2024