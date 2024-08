Kecskemétről Rooney csapatába, ráadásul klubrekordot jelentő összegért

Az angol másodosztályú labdarúgó-bajnokságban szereplő Plymouth Argyle csapatában folytatja pályafutását Szűcs Kornél, aki a Kecskeméti TE együttesétől szerződött a szigetországba.

Amint arról a KTE hivatalos honlapja hétfőn beszámolt, a védő játékjogáért klubrekordot jelentő összeget fizetett az angol klub. A 22 éves Szűcs 35 mérkőzést játszott a Kecskemét színeiben, melyhez tavaly nyáron igazolt a Diósgyőrből.

A közlemény emlékeztetett rá, hogy a Plymouth tavaly jutott fel az angol másodosztályba, a csapat vezetőedzője pedig a Manchester United legendás, 120-szoros angol válogatott csatára, Wayne Rooney. Hozzátették, a 2000-es évek közepén négy válogatott futballista, Halmosi Péter, Tímár Krisztián, Buzsáky Ákos és Sándor György is a Plymouth játékosa volt, de utóbbi sérülés miatt egyszer sem tudott pályára lépni.

„Olyan ajánlatról volt szó, melyre klubunk nem mondhatott nemet, nem beszélve arról, hogy szakmailag is hatalmas lehetőség ez a játékos karrierjében” – írták a Kecskemét honlapján.

„Ahogy azt mindig is vallottuk, a mi célunk az, hogy a magyar tehetségeket megtaláljuk, felépítsük, majd mindannyiunk közös megelégedésére idővel magasabb szintre segítsük, ezzel is értéket teremtve a kecskeméti és a magyar futball számára. Nem sok játékosnak adatott meg, hogy az NB I-ből oda tudjon igazolni, éppen ezért is különösen nagy szó ez a klubváltás, nem csak a KTE, hanem az egész magyar futball számára. Kornél egy rendkívül tehetséges, fejlődni képes és akaró labdarúgó, akiről emberileg is csak a legjobbakat mondhatom el” – fogalmazott Tóth Ákos, a KTE sportigazgatója.