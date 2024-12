Karácsonykor sérült meg a korábbi Real-klasszis – hosszabb kihagyás vár rá

Több mint egy hónapra kidőlt Luka Doncic, az észak-amerikai kosárlabda-bajnokságban (NBA) szereplő Dallas Mavericks szlovén sztárja.

A 25 éves klasszis karácsony első napján, a Minnesota Timbervolvesszal szemben 105-99-re elvesztett mérkőzés második negyedében a lábához kapott, majd az öltözőbe bicegett. Később már nem is tért vissza a pályára.

Luka Doncic went back to the locker room after an apparent injury on this play. pic.twitter.com/R8xlcLdeHQ

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) December 25, 2024