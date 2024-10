Kapitális kapushibából egyenlített a Sunderland a 97. percben

Hihetetlen hiba, rajta röhög a fél angol fociközeg.

2-2-es döntetlennel ért véget a Sunderland és a Leeds United mérkőzése az angol másodosztályú labdarúgó-bajnokság 9. fordulójának, pénteki nyitómérkőzésén. A meccs azt a rangadót hozta, amit előzetesen várni lehetett, hiszen az első helyen álló Fekete Macskák az üldöző, és tőlük csupán három pontra levő Fehéreket fogadták.

A hazai együttes szerzett vezetést a 9. percben Rigg góljával, majd a 22.-ben jött a válasz Piroe révén. A második félidő elején Junior Firpo találatával fordított a Leeds. A mérkőzés végén viszont a dominikai-spanyol szélső a saját kapujába is betalált, bár erről ő tehetett a legkevésbé, de az öngól az ő neve mellé íródott. Történt ugyanis, hogy egy kósza labdába beletette a fejét, ami épphogy csak elvánszorgott a kapuig. Így Illan Meslier-nek játszi könnyedséggel kellett volna magához ölelni azt és hagyni, hogy leteljenek a másodpercek, csapata pedig elvigye a három pontot.

Azonban a kapus egészen hihetetlen hibát vétett, mellényúlt a labdának. Az pedig a kapuban kötött ki, így 2-2-vel zárult a mérkőzés.

🚨😳 This is how Sunderland equalised against Leeds in 90+7′ pic.twitter.com/a7aRN77g2i

— EuroFoot (@eurofootcom) October 4, 2024