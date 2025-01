Káoszba fulladt a Liverpool hazaútja – az edzés is elmaradt

A Mersey-parti együttes a vártnál jóval később érkezett csak haza a szerdai Ligakupa-vereséget követően.

Ha ez nem lett volna elég, a Pool hazaútja is kalandosra sikeredett. A kedvezőtlen időjárási körülmények és a jeges köd miatt a Liverpool-John Lennon repülőtér nem tudta fogadni a csapat tagjait szállító gépet, amelyet így Birminghambe irányítottak át – adta hírül a Magyar Nemzet.

A csapat a két város közti mintegy 150 kilométeres utat így busszal volt kénytelen megtenni. Szalahék csak csütörtök délelőtt értek haza.

Az edzői stáb végül a délutánra tervezett regenerációs edzést is törölte, így nem várt szünnapot kaptak a játékosok.

Liverpool’s training has been cancelled today due to weather conditions. (Sky Sports) pic.twitter.com/Br2Yw4cMVl

— DaveOCKOP (@DaveOCKOP) January 9, 2025