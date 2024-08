Káosz az olimpiai záróünnepség előtt, evakuálták az Eiffel-tornyot

Valaki bojkottálni akart?

Vasárnap este zárul a 2024-es párizsi nyári olimpia. A záróünnepségre a fővárosi Stade de France-ban kerül majd sor, amely 20:00-tól kezdődne. A feltételes mód pedig azért, mert kisebb káosz alakult ki Párizsban, miután néhány órával a ceremónia előtt egy félmeztelen férfi felmászott az Eiffel-tornyon. A 330 méter magas építményen jelenleg helyet foglal az ötkarikás szimbólum is, az „elkövető” pedig úgy gondolta, hogy azon túl is feljebb megy. A rendőrség kiürítette a területet, és evakuálták az ikonikus tornyot a veszélyprotokoll végett.

Some guy is climbing on the Olympic Rings at the Eiffel Tower. You can see him on the blue ring.

Tourists are being evacuated for safety. Entry beneath the tower is closed.

He took ‘climb the Eiffel Tower’ too literally! #Olympics #Paris2024 @NBCOlympics @NBCNews @latimes pic.twitter.com/01BFmJqTOV

— kevinwinston (@kevinwinston) August 11, 2024