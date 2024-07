Kanté a franciák „szerencsemalaca”

N'Golo Kanté eddig mindig szerencsét hozott a franciáknak, ha nagy világversenyen, vb-n és Eb-n szerepelt a nemzeti válogatottban.

A sportág történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet (IFFHS) szombati összefoglalójában emlékeztetett rá, hogy a francia-portugál negyeddöntő a huszadik olyan tétmeccs volt, melyen Kanté pályára lépett, és csapata mindannyiszor veretlen maradt.

