Perdöntő bizonyíték látott napvilágot Kane tizenegyesének ügyében!?

A Harry Kane büntetőjét megelőző szituáció hatalmas vitát generált a futballvilágban. Egy új bizonyíték viszont segíthet tisztábban látni.

Az angol válogatott hátrányból fordítva győzte le Hollandiát a németországi labdarúgó-Európa-bajnokság szerdai elődöntőjében. A Háromoroszlánosok győzelméhez az is kellett, hogy 0-1-es állásnál Harry Kane és Denzel Dumfries „összerúgásánál” az angolok javára büntetőt ítéljen Felix Zwayer játékvezető.

Igen ám, csak a legfrissebb felvételek alapján a Bayern München támadójának lövése előtt Bukayo Saka kavargatásánál az Arsenal szélsőjének a kezéhez is hozzáérhetett a labda, nem is egyszer.

According to the Swedish ex-referee Jonas Eriksson it should be handball x 2 on Saka before the penalty. No penalty pic.twitter.com/MiwXFSLBIw

