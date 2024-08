Kane átvette az Aranycipőt

Harry Kane, a Bayern München labdarúgója kedd este a müncheni Allianz Aréna múzeumában átvette a 2023/2024-es idény legjobb európai góllövőjének járó Aranycipőt.

🚨✨ Official: Harry Kane is the 2023/24 European Golden Shoe winner. pic.twitter.com/qGjGSI4IEe

