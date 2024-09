Kane aranycipőben szerzett duplával írta tovább rekordját a századik meccsén

Az Európa-bajnoki második Anglia a századik alkalommal válogatott Harry Kane duplájával győzte le a vendég finn csapatot kedden este a labdarúgó Nemzetek Ligája második fordulójában.

Az angol szövetség még a mérkőzés előtt köszöntötte a Bayern München középcsatárát, aki arany sapkát vehetett át a 106-szoros válogatott Frank Lampardtól. Kane a mérkőzésen kiválóan játszott, a gól nélküli első félidőt követően az 57. percben juttatta előnyhöz csapatát, majd a 76. percben eldöntötte a három pont sorsát. A duplával a 31 éves támadó már 68 gólnál tart a nemzeti együttesben, amivel tovább javította a rekordját.

Most goals scored for the England men’s side:

◉ 68 – Harry Kane (100 caps)

◎ 53 – Wayne Rooney (120 caps)

◎ 49 – Sir Bobby Charlton (106 caps)

◎ 48 – Gary Lineker (80 caps)

◎ 44 – Jimmy Greaves (57 caps)

Harry’s golden boots find the back of the net twice in his 100th… pic.twitter.com/b0IDayZ6Dh

— Squawka (@Squawka) September 10, 2024