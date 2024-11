Kalandosra sikeredett a magyar válogatott útja az Eb-selejtezőre

A magyar férfi kosárlabda-válogatott harmadik Eurobasket-selejtezőmérkőzésére utazott Isztambulba.

Vagyis csak utazott volna, hiszen a rossz időjárási körülmények miatt a csapatot szállító repülőgép a kúltúrközpont helyett Izmirben landolt, közel 500 kilométerre a tervezett céltól.

A nemzeti együttesre így pluszban még egy nagyjából ötórás autóút vár, hogy odaérjen Isztambulba, ahol péntek kora este 18.30-tól csap majd össze a török válogatottal.

A kacifántos utazásra a felkészülés is rátett egy lapáttal, hiszen török részről a mai napig nem nem lehet tudni, mely játékosok is játszanak majd a mérkőzésen.

“Nem tudjuk, mire számítsunk a törököktől, hiszen egyelőre nem lehet tudni, milyen csapattal állnak fel ellenünk” – nyilatkozta Hanga Ádám, a magyar válogatott klasszisa a MOL Csapatnak.

“Nem könnyű így felkészülni az ellenfélből, hiszen csak nagyjából 80 százalékban tudjuk, milyen csapattal fognak kiállni. De nemcsak emiatt mondom azt, hogy nekünk most csak magunkkal szabad foglalkoznunk, hanem azért is, mert nekünk is megvannak a magunk gondjai, amik a selejtezők mostani lebonyolításából fakadnak” – tette hozzá a Joventut Badalona játékosa.

Gašper Okorn együttese egyelőre győzelem nélkül, két vereséggel az utolsó helyen áll selejtezőcsoportjában, ahonnan a kvartett első három helyezettje jut ki a kontinensviadalra. A két Törökország elleni összecsapásból egyet mindenképp meg kellene nyernie a mieinknek, hogy a saját kezében maradjon a sorsa a februári folytatásra.

Magyarország az előző két Eb-n ott volt, így, ha most is sikerülne a kvalifikáció, sorozatban harmadik Európa-bajnokságán szerepelhetne a válogatott.