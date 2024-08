Heti TOP5 – A Juventus segíthet a Barca anyagi gondjain

Az Öreg Hölgy a napokban szerződtetheti a francia Jean-Clair Todibót, aki korábban a Barcelonában is futballozott - TOP5: ez volt a negyedik legolvasottabb cikk a héten a Sport365-ön.

Todibót még 2021-ben adta el a katalán klub a francia OGC Nice-nek összesen 15.5 millió euróért. Három év elteltével újra pénzt láthat a játékosból a Barcelona, viszont közel sem annyit, amennyit reméltek.

A korábbi megállapodás szerint amennyiben Todibo egyszer elhagyná a francia klubot, akkor a gránátvörös-kékeket 20% megilleti a vételárból.

Fabrizio Romano és a Mundo Deportivo is állítja, hogy a Juventus kölcsön veszi Todibót, és opciós jogot is szerzett a centerhalfra.

🚨⚪️⚫️ Negotiations between Juventus and OGC Nice for Jean-Clair Todibo will enter into key stages starting from tomorrow.

Juventus will offer loan with buy option clause, almost guaranteed mandatory. Barça will receive 20%.

↪️ Understand Nice want also sell-on clause included. pic.twitter.com/z0KV70i93J

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 26, 2024