Heti TOP5 – „Jelenleg úgy érzem, vége az edzői karrieremnek”

Jürgen Klopp manapság kizártnak tartja, hogy újra edzősködjön - TOP5: ez volt az ötödik legolvasottabb cikk a héten a Sport365-ön.

Az elmúlt hetekben több csapattal – köztük az Egyesült Államok és Anglia válogatottjával – is szóba hozták Jürgen Kloppot, a Liverpooltól az előző szezon végén távozó edzőt. A német szakember viszont élvezi a stresszmentes hétköznapokat, s úgy érzi, többet nem lesz egy csapatnak sem a vezetőedzője. Ezt a würtzburgi nemzetközi edzői kongresszuson jelentette ki.

Jelenleg úgy érzem, vége az életem ezen szakaszának. Ez nem egy hirtelen hozott, érzelmi döntés, hanem átgondolt. A világ legjobb csapatait edzhettem”

– mondta Klopp, aki 9 év után távozott az Anfieldről. Az 57 esztendős szakember hozzátette, szeretne még a futballban dolgozni, mert túl fiatal még ahhoz, hogy csak padelezzen és az unokáival legyen. Viszont edzősködni már nem szeretne, legalábbis jelenleg így érzi.

Jürgen Klopp has revealed that his managerial career is over 💔 pic.twitter.com/gjkD7qcrkh

— ESPN UK (@ESPNUK) July 31, 2024