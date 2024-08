Jürgen Klopp ismét munkába áll

A Borussia Dortmund korábbi trénere is ott lesz a német klub két legendájának búcsúmeccsén.

Jürgen Klopp tavasszal kilenc év után hagyta ott a Liverpoolt kiégésre hivatkozva. Azóta jól megérdemelt pihenőjét tölti, és hiába hozták szóba az amerikai és az angol válogatottal is, továbbra is munkanélküli.

A napjait mostanában főként Mallorcán töltő német szakember a sajtóhírek szerint visszautasíthatatlan ajánlatot kapott, amit el is fogadott.

Az észak-rajna-vesztfáliai együttes mókás videóval jelentette be a német részvételét.

