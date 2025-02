Juninho választása minden idők legjobb szabadrúgáslövőjének

A volt szabad rúgás-specialista, Juninho Pernambucano nem Cristiano Ronaldót vagy Lionel Messit nevezte meg a modern futball legjobb szabadrúgáslövőjének.

Az 50 éves Juninho öt klubnál játszott a két évtizedes pályafutása során, de leginkább a francia Lyon csapatánál eltöltött időszakáról vált ismertté, ahol 2001 és 2009 között szerepelt.

És mint a legtöbb brazil játékos, technikailag is rendkívül tehetséges futballista volt, aki szinte bárhonnan képes volt átadni a labdát.

De nem csak ebben volt ügyes a korábbi támadó középpályás, hanem mestere volt a szabadrúgások végrehajtásának is.

Összesen 77 szabadrúgásgólt szerzett 20 éves karrierje alatt, és még Andrea Pirlo, az AC Milan, a Juventus és az olasz válogatott legendája is elismerte őt, aki szintén kiemelkedő volt a szabadrúgások terén.

„Lyonban töltött ideje alatt ez az ember olyan dolgokat csinált a labdával, amik szinte rendkívülinek számítottak. A földre tette a labdát, a testét különféle furcsa formákba hajlította, elvégzett egy futást és betalált. Soha nem hibázott. Soha. Megnéztem a statisztikáit, és rájöttem, hogy ez nem lehetett véletlen” – írta Pirlo 2014-es könyvében.

„Olyan volt, mint egy zenekar karmestere, aki fejjel lefelé lett összeszerelve, a karmesteri pálcát a lábával tartva, nem pedig a kezével. A nagy lábujjával adott neked egy bókot – valaki az Ikeánál jókat nevetett azon a napon, amikor összerakták” – mondta a legendás olasz középpályás.

A legtöbb ember Ronaldo ikonikus nekifutására vagy akár James Ward-Prowse szinte hibátlan képességére gondol, hogy megtalálja a felső sarkot.

De a brazil egy nagyon meglepő játékost nevezett meg számára „hihetetlennek”.

Juninho 2015-ben a volt Roma és Barcelona középpályást, Miralem Pjanicot nevezte meg a „világ legjobbjának”.

„Mire hihetetlen minőséggel bír. Ő talán a világ legjobb szabadrúgáslövője ma… nem, biztos vagyok benne – ő a legjobb” – mondta Juninho.

„Nagyon hatékony és, ami a legfontosabb, konzisztens. Ez a legnehezebb része. Rengeteg változatosság van a lövéseiben. Képes különböző módokon lőni, attól függően, hogy milyen távolságról végzi el. Akkor azt mondtam neki, hogy a legfontosabb dolog a szabadrúgásoknál a gyakorlat ismétlése, hogy igazán jóvá válj. Fárasztó, de tényleg ez a legfontosabb része” – mesélte a brazil a L’Equipe-nek.

I bet you anything you didn’t remember that Benzema, Pjanic, and Juninho played together at Lyon 🇫🇷🔝 pic.twitter.com/0tZI0zkKyH

— Football Factly (@FootballFactly) August 21, 2023