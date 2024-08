Irány Madrid? Spanyolországban folytathatja a Man. City támadója

Érthető váltás lenne a több játéklehetőség miatt és nem akármilyen erősítés Diego Simeone csapatának.

A jelek szerint egyre nagyobb a valószínűsége annak, hogy a több játéklehetőség reményében Julián Álvarez búcsút int a Manchester Citynek. Az argentin támadó ugyan árnyékéket és támadó középpályást is tud játszani, azonban ha mindenki egészséges Guardiola csapatában, ő szinte mindig csak peremeber. A 24 esztendős csatártért pedig bejelentkezett az Atlético Madrid, Diego Simeone gárdája az első hivatalos ajánlatot is megtette a fiatal futballistáért.

Álvarezt 2022-ben vette meg a City 22 millió euró fejében a River Plate-től. S noha Pep Guardiola edző rendre elismerően nyilatkozik róla, vitathatatlanul Erling Haaland az angol csapat első számú támadója. A madridi együttes 75 millió eurót ajánlott az argentinért, ám a vétel csak úgy jöhet össze, ha eladják Samu Omorodiónt a Chelsea-nek. Jelenleg erről zajlanak az egyezkedések.

↪️🔴⚪️ Atléti will ONLY give green light to Samu-Chelsea when they get Julián Álvarez deal done with City/agent. 🇦🇷 pic.twitter.com/swdFqJyFL7

🚨🔵 Atlético Madrid are set to accept Chelsea proposal for Samu Omorodion, worth around £35m package.

A korábbi River játékos az Atlético harmadik (negyedik?) nyári igazolása lehet, korábban megvásárolták 34,5 millió euróért a védő Robin Le Normand-t a Real Sociedadból. Valamint a támadósor erősítésére szerződtették a norvég Alexander Sorlothtól a Villarrealból, aki 23 gólt szerzett az előző idényben. Érte 32 millió eurót adtak. Időközben pedig a Conor Gallegherrel is megállapodtak, a Chelsea középpályásért 40 milliót penget majd ki a madridi együttes, aki ötéves szerződést írhat alá a spanyol klubbal.

🚨🔴⚪️ EXCLUSIVE: Conor Gallagher has verbally agreed terms and said YES to join Atlético Madrid!

‘Here we go’ to follow today after formal steps, five year deal 🧨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

La Liga’s record fee this summer, €40m to Chelsea — brokered by Ali Barat from Epic Sports and Paul Nicholls. pic.twitter.com/7rOQgmY2jh

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 5, 2024