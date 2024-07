Bellinghamet megrohamozták a szurkolók, rendőrök segítettek neki – videó

Néhány szelfire azért megállt az angol sztár.

A nagyság átka, amivel manapság minden celeb vagy sztársportoló találkozik, ha kiteszi a lábát az utcára. Így járt most az angol labdarúgó-válogatott egyik legjobbja, Jude Bellingham is, akit egy étteremből kilépve vettek észre az emberek és azonnal megrohanták őt, hogy készítsenek egy-egy közös fotót. A rendőröknek kellett közbeavatkoznia, hogy a Real Madrid játékosa be tudjon szállni az autójába.

Jude Bellingham escorted by POLICE from a restaurant in Germany 📸🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/83nfkkeQcR — Mail Sport (@MailSport) July 2, 2024

Anglia majd szombaton lép pályára az Európa-bajnokságon, a negyeddöntőben az eddig veretlen Svájc lesz az ellenfél.