Jubileumi gólra készül az argentin klasszis

A Roma argentin klasszisa, Paulo Dybala pályafutása kétszázadik gólját szerezheti csütörtökön az Athletic Bilbao ellen.

A Giallorossi Bilbaóba utazik az Európa-liga nyolcaddöntőjének visszavágójára, ahol már egy döntetlen is elég lehet a továbbjutáshoz, miután egy héttel ezelőtt 2-1-re nyertek a Stadio Olimpicóban.

Paulo Dybala remek formának örvend Claudio Ranieri érkezése óta. A 31 éves támadó elmondása szerint a korábbi Leicester-menedzser „önbizalmat” adott neki. Ennek köszönhetően csapattársai számára is fontos vezéregyéniséggé válhatott az öltözőben.

Dybala a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón elárulta, gondol-e arra, hogy pályafutása kétszázadik gólját szerezheti egy ilyen fontos mérkőzésen.

„Csodálatos lenne elérni ezt a mérföldkövet, de a legfontosabb az, hogy ha ez megtörténik, akkor azzal segítsem a csapatot a továbbjutásban. A gólok nagyszerűek, de a prioritás az, hogy továbbjussunk” – nyilatkozta a „Gyémánt”.

