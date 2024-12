Jövőre újabb európai város ad majd otthont NFL-mérkőzésnek

Jövőre akár nyolc nemzetközi mérkőzést is rendezhet az NFL, s ebből négy már biztosan Európában lesz.

Jövőre Berlinben is rendeznek alapszakasz-mérkőzést a profi amerikaifutball-ligában (NFL). Az Olimpiai Stadionban sorra kerülő találkozó az ötödik tétmeccs lesz Németországban, mivel 2022 óta Münchenbe és Frankfurtba is ellátogat a liga.

„Németországban gazdag hagyományai vannak az amerikaifutballnak, az NFL-nek pedig komoly történelme van Berlinben” – mondta Roger Goodell, az NFL elsőszámú vezetője. „Először 34 évvel ezelőtt rendeztünk felkészülési mérkőzést az Olimpiai Stadionban, amely a 2000-es évek elején az NFL Europe-ban szereplő Berlin Thunder otthona volt.”

Hozzátette: a felmérések szerint közel 20 millió NFL-szurkoló él Németországban. Az a következő hónapokban derül ki, mely csapatok lépnek pályára Berlinben. Jövőre akár 8 nemzetközi mérkőzést is rendezhet az NFL, a német főváros mellett legalább kettőt Londonban és egyet Madridban is tartanak majd, a többit pedi a következő hetekben-hónapokban jelentik majd be. Pontos időpontra és résztvevő csapatokra majd csak májusban számíthatunk – írja a Fűzővel kifelé!.