Jövőre átadólistára teheti német játékosát a Bayern München

Az ő eladásával csinálnának helyet és szabadítanának fel pénzt a Bayer Leverkusen sztárjának

Leon Goretzka 2018-ban ingyen érkezett a német élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő FC Bayern Münchenhez. Voltak nagyon szép időszakai, a középpálya egyik motorja volt legjobb éveiben, azonban ebben a szezonban már csak epizódszereplő. Pedig még csak 29 esztendős, de a bajor együttes jövőre szeretne túladni rajta – állítja a Sky Germany riportere Florian Plettenberg.

A müncheni alakulat 2025 nyarán szeretné elcsábítani Florian Wirtzet a Bayer Leverkusenből és 100 millió eurót is hajlandóak lennének fizetni érte, viszont ehhez nem árt kicsit „takarítani” a kereten és spórolni a fizetéseken. Goretzka a Bayern eddig lejátszott 11 bajnokijából csak egyszer volt kezdő, most pénteken az Augsburg ellen, amelyet Harry Kane mesterhármasával 3-0-ra nyert meg Vincent Kompany együttese.

A német középpályásnak 2026 nyaráig szóló szerződése van a klubbal, így ha még pénzt akarnak belőle látni, akkor jövőre lépni kell. Több nagy klub is szívesen szeretné a soraiban tudni Goretzkát, például a Manchester United radarján is ott van, ám egyelőre arról még nincsenek hírek, hogy mennyi lehet a 29 éves középpályás ára. A piaci értékét kicsivel több mint 20 millió euróra becsülik.

🚨🔴 One reason why Leon #Goretzka is being considered for sale is Bayern’s urgent need for funds to complete the transfer of Florian #Wirtz.

At present, a move abroad to a top European club seems more likely for Goretzka than a transfer within the Bundesliga.

There are already… pic.twitter.com/RVIOHwU1cE

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) November 22, 2024